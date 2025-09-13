Олександр Сукманський

Київ Кепіталз провели свій перший матч у Балтійській лізі. Суперником віце-чемпіона України став один з фаворитів чемпіонату – Земгале, який у минулі сезони доходив до фіналу й двічі поспіль здобував титул.

Попри статус суперника, команда Олега Тимченка показала характер і перемогла 3:2 в овертаймі.

Рахунок відкрив Мартіньш Карсумс, який ще минулого сезону був одним з лідерів Земгале. Та наприкінці першого періоду господарі відновили рівновагу – Ріхардс Мареніс закинув у меншості.

У другій двадцятихвилинці кияни знову вийшли вперед – шайба в активі Дениса Гончаренка, асистував йому естонський легіонер Даниїл Фурса. Проте у заключній третині гри латвійський клуб зрівняв рахунок зусиллями Крістрса Браунса.

Долю зустрічі вирішив овертайм, де вже на 18-й секунді Даниїл Фурса подарував українській команді історичну перемогу та став головним героєм цього дня.

Земгале (Латвія) – Київ Кепіталз (Україна) 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – Карсумс, 15:37, 1:1 – Мареніс, 19:36, 1:2 – Гончаренко, 30:08, 2:2 – Браунс, 49:41, 2:3 – Фурса, 60:18.

Наступний матч Київ Кепіталз проведуть 17 вересня проти естонського клубу Пантер, який має два очки після двох зіграних поєдинків.