Денис Сєдашов

Київ Кепіталз провів другий матч у Балтійській лізі, обігравши Пантер з Естонії.

Перший період пройшов без закинутих шайб. Змінити нулі на табло вдалося Лаурісу Баярунсу на початку другого ігрового відрізку. Естонці швидко відновили паритет, але вже за кілька хвилини Баярунс вдруге вивів Київ Кепіталз вперед.

Третій період пройшов у напруженій боротьбі з невеликою кількістю моментів і без закинутих шайб.

Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат

Київ Кепіталз – Пантер 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Баярунс, 22, 1:1 – Пузанков, 25, 2:1 – Баярунс, 32

Наступний матч команда Київ Кепіталз проведе 20 вересня. Суперником буде Лієпая.

Київ Кепіталз здобули дебютну перемогу в Балтійській лізі.