Київ Кепіталз закинув супернику 10 шайб та вийшов на перше місце Балтійської ліги
Український клуб декласував Пантер
близько 2 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
Київ Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату Балтійської ліги здобув розгромну перемогу над Пантер.
Український клуб завоював 17 звитягу у 20 зустрічах та вийшов на перше місце у турнірній таблиці (36 очок). Найближчим переслідувачем є Лієпая, у якої 34 залікові пункти та на 2 зіграних матчі більше.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Пантер 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)
Шайби:
1:0 – 05:45 Мельников
2:0 – 09:59 Новіковс
3:0 – 21:26 Новіковс
4:0 – 23:42 Кривоножкін
5:0 – 38:05 Новіковс
6:0 – 39:34 Ціпрусс
7:0 – 49:59 Кривоножкін
7:1 – 56:47 Масльонов
8:1 – 57:55 Беговс
9:1 – 58:39 Карсумс
10:1 – 59:17 Ян
