Київ Кепіталз здобув перемогу над Прізмою у Балтійській хокейній лізі
Дублем у складі української команди відзначився Марат Сарока
близько 13 годин тому
Фото: HC Kyiv Capitals
Київ Кепіталз здобув чергову перемогу над Прізмою у матчі Балтійської хокейної ліги.
Уже в першому періоді українська команда тричі відзначилася у воротах суперника — точні кидки здійснили Карсумс, Царьковський та Сарока. У другому періоді команди обмінялися голами.
На початку заключного ігрового відрізку Рієкстіньш закинув другу шайбу для Прізми, але підопічні Олега Тимченка відповіли двома влучними кидками, довівши рахунок до 4:2 на свою користь.
Балтійська ліга
Рига Призма – Київ Кепіталз – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
Наступний матч Київ Кепіталз у Балтійській лізі проведе 26 листопада проти Пункс Вільнюс.
