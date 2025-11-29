Київ Кепіталз завоювали 16 перемогу у Балтійській лізі
Кияни переграли Ригу
близько 16 годин тому
Фото: Київ Кепіталз
У матчі регулярного чемпіонату Балтійської ліги з хокею Київ Кепіталз обіграли Ригу 4:1.
Завдяки 16 перемозі у сезоні кияни дісталися до лідера Лієпаї та ділять першу сходинку турнірної таблиці, провівши на дві зустрічі менше за іншого лідера чемпіонату.
Балтійська Ліга. Регулярний чемпіонат
Київ Кепіталз – Рига 4:1
Шайби:
1:0 Денис Гончаренко
2:0 Мартіньш Карсумс
2:1 Ернест Вальбахс
3:1 Сем Ху
4:1 Сем Ху
