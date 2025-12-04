Юта закинула 7 сухих шайб у ворота Анахайма, Даллас впевнено обіграв Нью-Джерсі
Монреаль у серії булітів здолав Вінніпег
близько 5 годин тому
Нью-Джерсі – Даллас / Фото - NHL
4 грудня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Вашингтон розгромив Сан-Хосе (7:1), Нью-Джерсі програв Далласу (0:3), Філадельфія обіграла Баффало (5:2), Анахайм поступився Юті (0:7).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Джерсі – Даллас 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Філадельфія – Баффало 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Монреаль – Вінніпег 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, за булітами – 1:0)
Анахайм – Юта 0:7 (0:2, 0:2, 0:3, 0:0)
Сан-Хосе – Вашингтон 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)