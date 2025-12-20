Київ Кепіталз програв Мого у Балтійській лізі
Єдину шайбу складі киян закинув Александр Новіковс
близько 3 годин тому
Фото: Kyiv Capitals HC
Київ Кепіталз поступився Мого у регулярному чемпіонаті Балтійської хокейної ліги.
Українська команда першою відкрила рахунок у матчі — точним кидком відзначився Александр Новіковс. Проте вже за кілька хвилин Нікс Фененко зрівняв рахунок, а до кінця першого періоду Яніс Земітс вивів Мого вперед — 2:1.
Вирішальну шайбу було закинуто у заключній 20-хвилинці: Земітс вдруге відзначився у воротах киян, встановивши остаточний рахунок — 3:1 на користь латвійської команди.
Балтійська ліга
Мого — Київ Кепіталз 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
