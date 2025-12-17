Денис Сєдашов

Київ Кепіталз у черговому матчі Балтійської ліги обіграв литовську Енергію.

Господарі відкрили рахунок завдяки шайбі Кіпраса Грабляускаса, однак кияни ще до перерви не лише відігралися, а й вийшли вперед. Спочатку відзначився Лауріс Баярунс, а згодом Рустамс Беговс закинув другу шайбу Київ Кепіталз.

У другій двадцятихвилинці українська команда продовжила контролювати хід зустрічі. Збільшив перевагу Баярунс, який оформив дубль — 3:1.

У заключному періоді команда з Києва спокійно довела матч до перемоги, а крапку в поєдинку поставив Мартіньш Карсумс, який закинув четверту шайбу.

Балтійська ліга

Енергія — Київ Кепіталз 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Христич — про другий етап European Cup of Nations: «Все, що планували, ми зробили».