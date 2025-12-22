Україна вперше за 18 років пропустить Різдвяну гонку з біатлону
Причиною стала травма руки у Юлії Джими
Фото: Getty Images
У 2025 році українських біатлоністів не буде серед учасників щорічної «Різдвяної гонки». Організатори оприлюднили склади десяти команд із дев’яти країн: Франції, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Фінляндії, Чехії, Словенії та дві команди з Німеччини.
Український дует мали сформувати Дмитро Підручний та Юлія Джима, але через травму пальця біатлоністки, Україна не змогла виставити команду.
Різдвяна гонка відбудеться 28 грудня на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені.
