Розклад українців на Олімпіаді-2026 19 лютого: Мазурчук та Шумбарець – у командному спринті
Сьогодні буде розіграно 6 комплектів нагород
близько 15 годин тому
Представляємо розклад змагань за участі українців на зимовій Олімпіаді-2026 у Мілані.
У четвер, 19 лютого, розіграють 6 комплектів нагород.
Медальні змагання з українцями
Лижне двоборство, командний спринт (чоловіки): Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець – 10.10 (пробний раунд стрибків), 11.00 (змагальні стрибки), 15.00 (лижна гонка)
Немедальні змагання з українцями
На цей день таких стартів не заплановано
Медальні змагання без українців
Скі-альпінізм, спринт (жінки): Фінал – о 14.55
Скі-альпінізм, спринт (чоловіки): Фінал – о 15.15
Хокей, матч за третє місце (жінки): Швейцарія – Швеція, початок – о 15.40
Ковзанярський спорт, 1500 метрів (чоловіки): Фінал – о 17.30
Фігурне катання, вільна програма (жінки): Початок – о 20.00
Хокей, фінал (жінки): США – Канада, початок – о 20.10
Медальний залік Олімпіади-2026: трійка лідерів — Норвегія, Італія та США
