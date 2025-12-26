Швеція стартувала з перемоги на МЧС-2026, обігравши Словаччину
Переможну шайбу закинув Івар Стенберг
14 хвилин тому
Збірна Швеції здобула перемогу над національною командою Словаччини у стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею 2026 року.
Молодіжний ЧС-2026. Група А
Швеція — Словаччина 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Шайби: 1:0 - Фронделл (Фрей, Стенберг), 29:05, 2:0 - Еклунд (Фронделл, Берглунд), 33:16, 2:1 - Побежал (Місіак), 39:55, 2:2 - Томік (Пітка), 50:55, 3:2 - Стенберг (Генборг), 56:03.
Кидки: 32 - 25
