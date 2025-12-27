Російський обстріл пошкодив льодову арену в Білій Церкві
Через завдані руйнування організатори достроково завершили всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка
16 хвилин тому
Унаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки росії на Україну зазнала пошкоджень льодова арена Білий Барс у Білій Церкві на Київщині.
Через завдані руйнування організатори були змушені достроково завершити всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка.
Змагання проводилися на честь вихованця хокейного клубу Білий Барс, який загинув, захищаючи Україну в російсько-українській війні.
