Денис Сєдашов

Головний тренер національної збірної України з хокею Дмитро Христич підбив підсумки виступу команди на турнірі European Cup of Nations, зазначивши, що змагання стало важливим етапом підготовки до майбутнього чемпіонату світу.

Про участь в турнірі European Cup of Nations

— Ми розглядаємо цей турнір як етап підготовки до чемпіонату світу. Ці змагання офіційні, і результат, можливо, і тиснув на нас, але ми провели три гри за три дні. І це свідчить, що не всі ігри були на одному рівні, були провали і над цим треба працювати.

Про враження від новачків у складі збірної України

— По-перше, на це ми й сподівалися, що ми побачимо людей, які ще не були викликані до збірної. І це була основна мета нашого збору. Можу сказати, що ми подивилися та зробимо підсумки. Не всіма ми задоволені, але й були і позитивні моменти.

Нам ще треба це розбирати, дивитися ігри. А тоді ми робитимемо висновки, і ми ще когось візьмемо на збори, а когось не візьмемо.

Про поразку від Литви

— Хто дивився матч, наприклад, пам'ятає, що в офіційному матчі другий період був провальним для нашої команди, і ми не змогли повернутися в тонус своєї гри, і поступилися.

