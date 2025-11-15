Денис Сєдашов

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) дозволив збірній росії з паралімпійського хокею з шайбою взяти участь у чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні «С». Про це повідомив президент Паралімпійського комітету росії павло рожков.

росія не брала участі у Паралімпійських іграх 2022 року в Пекіні, тому що після вторгнення в Україну її відсторонили від змагань.

27 вересня на Генеральній асамблеї в Сеулі МПК проголосував за повне повернення росії до організації. Таке ж рішення ухвалили і щодо білорусі, яку раніше частково відсторонили у 2023 році.

У МПК заявили, що російський комітет знову отримує всі права члена організації. Також там пообіцяли допомогти росії виконати необхідні умови для остаточного відновлення роботи.

CAS дозволив російським санкарям виступити на Олімпіаді-2026 під нейтральним прапором.