Денис Сєдашов

Національна хокейна ліга (НХЛ), Асоціація гравців НХЛ та італійська футбольна Серія А уклали угоду про партнерство напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

У межах нового співробітництва європейські зірки НХЛ тренуватимуться разом із гравцями та легендами італійського футболу. 22 серпня в Мілані пройде традиційний європейський медіатур НХЛ, приурочений до Олімпіади.

Вже 23 серпня хокеїсти відвідають тренувальні бази кількох клубів Серії А та візьмуть участь у спецзаходах, що мають на меті об’єднати фанатів обох видів спорту. Цього ж дня вони побувають на матчі-відкритті футбольного сезону Серії А між Міланом та Кремонезе, який відбудеться на легендарному стадіоні Сан-Сіро.

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