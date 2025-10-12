Одещина завоювала дебютну перемогу у чемпіонаті України
2+1 Бабинця принесли першу звитягу у сезоні
близько 1 години тому
Фото: ФХУ
12 жовтня відбувся матч між Одещиною та Штормом у рамках регулярного чемпіонату України з хокею. Одещина завдяки 2+1 від Сергія Бабинця завоювала дебютну перемогу у рамках ЧУ.
5Суперліга. Регулярний чемпіонат
Одещина – Шторм 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайби:
1:0 – Шевченко (Дворник), 06:49
1:1 – Мосюк (Куцевич), 14:57
2:1 – Бабинець, 16:07
2:2 – Мосюк (Стоцький), 27:04
3:2 – Ханін (Бабинець, Мурин), 30:54
4:2 – Бабинець (Дворник), 45:24 Б
4:3 – Стецюра (Сидоренко), 58:58
Поділитись