Кременчук розгромив Крижинку-Кепіталз у регулярному чемпіонаті України
Дублем у складі переможців відзначився Юрій Мироненко
близько 1 години тому
Фото: ХК Кременчук
Кременчук здобув розгромну перемогу над Крижинкою-Кепітлз у рамках регулярного чемпіонату України з хокею.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Кременчук – Крижинка 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Шайби: 1:0 - Лялька (Середницький, Мироненко), 07:38, 2:0 - Середницький (Андрющенко), 09:38, 3:0 - Мироненко (Целогородцев), 14:13, 4:0 - Мироненко (Целогородцев), 16:21, 4:1 - Панченко (Черненко, Лєсніков, менш.), 34:39, 5:1 - Крівошапкін (Матусевич, Небоян), 53:06, 6:1 - Дука (Геворкян, Безуглий)
Фарм-клуб Крижинка-Кепіталз представлятиме Київ Кепіталз у регулярному чемпіонаті України.
