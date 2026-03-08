Оттава закинула 7 шайб Сіетлу, Філадельфія в серії булітів перемогла Піттсбург
Нью-Джерсі розгромив Рейнджерс
7 хвилин тому
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Вашингтон поступився Бостону (1:3), Рейнджерс програли Нью-Джерсі (3:6), Філадельфія здолала Піттсбург (4:3 Б) та результати інших матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон – Вашингтон 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Нью-Джерсі – Рейнджерс 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Баффало – Нешвілл 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Піттсбург – Філадельфія 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, за булітами – 0:1)
Лос-Анджелес – Монреаль 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Вінніпег – Ванкувер 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Коламбус – Юта 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
Торонто – Тампа-Бей 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
Сан-Хосе – Айлендерс 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1, за булітами – 0:0)
Сіетл – Оттава 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Калгарі – Кароліна 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)