Олег Гончар

Канадський воротар Філадельфії Флайерз, дворазовий володар Кубка Стенлі Берні Парент помер у віці 80 років, повідомила пресслужба клубу.

Ми з розбитим серцем дізналися про смерть Берні Парента, справжньої легенди та одного з найулюбленіших гравців в історії Філадельфії. Він присвячував свій час і енергію розвитку хокею та дарував радість усім, кого зустрічав. Нам його дуже бракуватиме. Ми висловлюємо співчуття його дружині Джині та родині Філадельфія Флайерз

Парент вигравав Кубок Стенлі з Флайерз у 1974 та 1975 роках, отримавши Конн Смайт Трофі як найцінніший гравець плей-оф і Везіна Трофі як найкращий воротар НХЛ. У 1984 році він став першим гравцем клубу, включеним до Залу слави хокею.

Уродженець Монреаля дебютував у НХЛ за Бостон Брюїнз у 1965 році, а з 1967-го виступав за Флайерз. За 10 сезонів він здобув 231 перемогу та 50 сухих матчів – рекорд франшизи. У 1973 році воротар повернувся до Філадельфії після сезону в WHA, ставши ключовою фігурою в завоюванні титулів.

