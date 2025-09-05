НХЛ може розпочати сезон-2026/2027 вже у вересні
У новому форматі скоротять передсезонну підготовку
Національна хокейна ліга розглядає можливість стартувати сезон-2026/2027 наприкінці вересня, а не у жовтні. Про це повідомив інсайдер П’єр Лебрюн у соцмережі X.
За інформацією джерела, передсезонна підготовка буде скорочена, а фінал Кубка Стенлі завершиться у середині липня, а не наприкінці місяця.
НХЛ планує провести Кубок світу-2028: вісім збірних та фінал у Північній Америці.
