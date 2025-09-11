Олег Гончар

Нова колективна угода НХЛ, ратифікована 6 липня, передбачає створення фонду підтримки здоров'я колишніх гравців ліги.

Щороку НХЛ та профспілка (НХЛПА) виділятимуть по 4 млн доларів на Retired Players Emergency Healthcare and Wellness Fund. Це перший такий фонд у спорті, що забезпечує доступ до сімейного лікаря та спеціаліста з ментального здоров'я для будь-якого ветерана.

Президент Асоціації ветеранів НХЛ Гленн Гілі заявив, що фонд допоможе хокеїстам незалежно від того, чи відіграли вони один шифт чи 10 тисяч ігор. Він підкреслив унікальність хокею, зазначивши, що програма оздоровлення відрізняється від футболу чи баскетболу, адже у хокеїстів свої специфічні проблеми, зокрема відсутність зубів.

Гілі вважає цю ініціативу справжнім кроком уперед для гравців і навіть революційним, порівнявши її з Різдвом.

Крім того, угода збільшує страхову допомогу для пенсіонерів до 10 тисяч доларів на рік. Документ, підписаний на чотири роки до сезону 2029–30, також розширює регулярний сезон до 84 ігор та запроваджує ліміт зарплат на плей-оф. Комісар НХЛ Гері Беттман назвав цю угоду фантастичною можливістю для розвитку хокею.

Ініціатива стала відповіддю на виклики, з якими стикаються колишні гравці, включаючи травми та психологічні проблеми. Фонд почне діяти з сезону 2026–27, забезпечуючи довгострокову підтримку.

Нагадаємо, НХЛ планує провести Кубок світу-2028: вісім збірних та фінал у Північній Америці.