Сергій Разумовський

Збірна України з хокею залишилася без тренерського штабу після завершення співпраці з Дмитром Христичем та Олегом Шафаренком. Федерація хокею України через офіційний сайт повідомила, що контракти з фахівцями не були продовжені.

У федерації пояснили, що сторони не змогли досягти згоди щодо умов подальшої роботи. У підсумку національну команду залишили не лише Христич і Шафаренко, а й тренер Ігор Карпенко, який також входив до штабу збірної.

Таким чином, українська хокейна збірна опинилася перед необхідністю формувати новий тренерський штаб напередодні наступного для себе етапу. Імена можливих наступників наразі не повідомляються, а подальші кадрові рішення федерація має оголосити окремо.

Робота попереднього штабу стала одним із найуспішніших періодів для українського хокею за останні роки. Під керівництвом Христича, Шафаренка та Карпенка збірна України протягом трьох років двічі підвищувалася у класі.

Спочатку національна команда у 2024 році вийшла до дивізіону IA, зробивши важливий крок уперед у міжнародній ієрархії. Уже за рік українці зуміли піднятися ще вище та пробитися до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Це повернення стало історичним для збірної України, адже на найвищому рівні світового хокею команда не виступала протягом 20 років.