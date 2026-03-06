Рейнджерс і Нешвілл закинули по 6 шайб своїм суперникам, Юта всуху розгромила Філадельфію
Піттсбург був знищений Баффало
близько 2 годин тому
Філадельфія – Юта / Фото - Yahoo
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Піттсбург програв Баффало (1:5), Коламбус переміг Флориду (4:2), Рейнджерс впоралися з Торонто (6:2) та інші результати матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Коламбус – Флорида 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Рейнджерс – Торонто 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Філадельфія – Юта 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Піттсбург - Баффало 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Нешвілл – Бостон 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Вінніпег – Тампа-Бей 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Калгарі – Оттава 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Лос-Анджелес – Айлендерс 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)