Рейнджерс розгромили Філадельфію, Чикаго в овертаймі дотиснув Юту
Коламбус не зміг вирвати перемогу у Лос-Анджелеса
близько 2 годин тому
Філадельфія – Рейнджерс / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбуваються чергові матчі.
Коламбус поступився Лос-Анджелесу (4:5 ОТ), Вашингтон обіграв Калгарі (7:3), Філадельфія програла Рейнджерс (2:6) і інші результати матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Коламбус – Лос-Анджелес 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)
Філадельфія – Рейнджерс 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Вашингтон – Калгарі 7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Чикаго – Юта 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Ванкувер – Оттава 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)