Рейнджерс «всуху» обіграли Баффало, Кароліна закинула 6 шайб Нью-Джерсі
Вегас в овертаймі дотиснув Сан-Хосе
близько 1 години тому
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон – Чикаго 4:3 ОТ
Баффало – Рейнджерс 0:4
Детройт – Монреаль 1:5
Тампа-Бей – Оттава 4:5
Флорида – Філадельфія 2:1
Піттсбург – Нью-Йорк Айлендерс 4:3
Кароліна – Нью-Джерсі 6:3
Сент-Луїс – Міннесота 0:5
Нешвілл – Коламбус 2:1
Вінніпег – Даллас 4:5
Колорадо – Юта 2:1
Ванкувер – Калгарі 5:1
Сан-Хосе – Вегас 3:4 ОТ
Сіеттл – Анахайм 3:1
