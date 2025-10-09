Лос-Анджелес та Калгарі обіграли суперників у серії булітів
Торонто у дербі розгромив Монреаль
Вегас – Лос-Анджелес / Фото - NHL
Вашингтон вдома поступився Бостону (1:3) у регулярному чемпіонаті НХЛ.
Торонто обіграв Монреаль (5:2), Вегас програв Лос-Анджелесу (5:6 Б), Калгарі переміг Едмонтон (4:3 Б).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто – Монреаль 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Вашингтон – Бостон 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Вегас – Лос-Анджелес 5:6 (0:2, 3:1, 2:2, 0:0, за булітами – 1:2)
Едмонтон – Калгарі 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, за булітами – 1:2)
