Сем Беннетт отримав Конн Смайт Трофі як найцінніший гравець плей-оф Кубка Стенлі 2025 року.

Форвард Флориди Пантерз був визнаний MVP після того, як допоміг своїй команді вдруге поспіль виграти Кубок Стенлі, здолавши Едмонтон Ойлерз з рахунком 5:1 у шостому матчі фіналу, який відбувся в Amerant Bank Arena в Санрайзі, Флорида.

«Важко описати це словами. Це значно складніше, ніж я уявляв – виграти один раз і потім вдруге. Ми вклали стільки сил у цей шлях, і я надзвичайно пишаюся нашою командою. Це неймовірно. У нас фантастичний колектив, і це найкраще відчуття у світі», – сказав Беннетт.

Беннетт став найкращим снайпером плей-оф НХЛ, закинувши 15 шайб, зокрема п’ять – у фінальній серії проти Ойлерз. Він став лише четвертим діючим гравцем, якому вдалося забити щонайменше 15 голів в одному розіграші плей-оф, приєднавшись до Зака Хаймана (Едмонтон, 16 голів у 2024), олександра овечкіна (Вашингтон, 15 у 2018) та Сідні Кросбі (Піттсбург, 15 у 2009).

Крім того, Беннетт встановив рекорд НХЛ за кількістю голів на виїзді в одному плей-оф – 13. У п’ятому матчі фіналу він продовжив свою гольову серію у виїзних матчах до шести ігор поспіль, ставши п’ятим гравцем в історії ліги, якому це вдалося.

«Ми дуже згуртована команда, і, проводячи стільки часу разом у поїздках, стали ще ближчими. Ми дійсно любимо цю групу», – додав гравець.

Усього в цьогорічному плей-оф Беннетт набрав 22 очки (15+7) у 23 матчах, поділивши четверте місце серед гравців Флориди. Минулого сезону він записав на свій рахунок 14 очок (7+7) у 19 поєдинках і також допоміг Пантерз здобути перший Кубок Стенлі в історії клубу.

У регулярному сезоні 2024/25 років 28-річний нападник встановив особистий рекорд у кар’єрі – 51 очко (25+26) у 76 іграх. Його чинний контракт з Флоридою, укладений 26 липня 2021 року, завершується 1 липня – з цієї дати він може стати необмежено вільним агентом.

Беннетт став першим гравцем в історії Флориди Пантерз, який здобув Конн Смайт Трофі. Торік, коли Пантерз у семиматчевій серії також перемогли Едмонтон, цю нагороду здобув капітан Ойлерз Коннор Макдевід, ставши шостим гравцем в історії, який отримав трофей, виступаючи за команду, що програла фінал.