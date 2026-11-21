Шершні вирвали перемогу в Сокола на останніх хвилинах матчу
Вирішальну шайбу закинув Панченко
У черговому поєдинку чемпіонату України з хокею Шершні перемогли київський Сокіл.
Перший період пройшов без закинутих шайб, проте одразу після перерви команди додали в активності. Вже на початку другої двадцятихвилинки Аксьонов відкрив рахунок, а ближче до екватора зустрічі Панченко подвоїв перевагу господарів. Проте радість Шершнів тривала недовго — всього за пів хвилини Бурдаков скоротив відставання Сокола до мінімуму.
На старті третього періоду Бурдаков оформив дубль та відновив паритет на табло. Здавалося, гра перейде в овертайм, але за дві з половиною хвилини до фінальної сирени Шершні реалізували чисельну більшість — переможну крапку в матчі своїм другим голом поставив Панченко.
Чемпіонат України з хокею. Регулярний чемпіонат
Шершні — Сокіл — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Шайби: 1:0 - Аксьонов (Колінько, Алексюк), 21:07, 2:0 - Панченко (Шевченко), 35:37, 2:1 - Бурдаков (Толстушко), 36:09, 2:2 - Бурдаков (Сидоренко, Толстушко), 45:10, 3:2 - Панченко (Васильєв, Шевченко, більш.), 57:33
Сокіл обіграв Одещину в матчі з десятьма закинутими шайбами.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Поділитись