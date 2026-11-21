Денис Сєдашов

У черговому поєдинку чемпіонату України з хокею Шершні перемогли київський Сокіл.

Перший період пройшов без закинутих шайб, проте одразу після перерви команди додали в активності. Вже на початку другої двадцятихвилинки Аксьонов відкрив рахунок, а ближче до екватора зустрічі Панченко подвоїв перевагу господарів. Проте радість Шершнів тривала недовго — всього за пів хвилини Бурдаков скоротив відставання Сокола до мінімуму.

На старті третього періоду Бурдаков оформив дубль та відновив паритет на табло. Здавалося, гра перейде в овертайм, але за дві з половиною хвилини до фінальної сирени Шершні реалізували чисельну більшість — переможну крапку в матчі своїм другим голом поставив Панченко.

Чемпіонат України з хокею. Регулярний чемпіонат

Шершні — Сокіл — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - Аксьонов (Колінько, Алексюк), 21:07, 2:0 - Панченко (Шевченко), 35:37, 2:1 - Бурдаков (Толстушко), 36:09, 2:2 - Бурдаков (Сидоренко, Толстушко), 45:10, 3:2 - Панченко (Васильєв, Шевченко, більш.), 57:33

Сокіл обіграв Одещину в матчі з десятьма закинутими шайбами.