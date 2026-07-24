Крулько балотуватиметься до Виконкому IBU
Вибори відбудуться 17-20 вересня в Берхтесгадені
близько 2 годин томуПідписатися в
Президент Федерації біатлону України Іван Крулько увійшов до списку кандидатів до Виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
Організація оприлюднила список із 11 претендентів на шість вакантних місць у керівному органі.
Зміниться й очільник IBU — чинний президент Олле Далін не висуватиме кандидатуру на новий термін. Єдиним кандидатом на цю посаду є словенець Тім Фарчнік.
Вибори відбудуться 17-20 вересня в Берхтесгадені (Німеччина).
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