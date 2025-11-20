Сокіл розгромив Одещину у чемпіонаті України
Кияни вчетверте в сезоні «всуху» обіграли суперника
близько 19 годин тому
20 листопада відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею за участі Сокола та Одещини.
Кияни вчетверте в сезоні «всуху» обіграли суперників, закинувши 9 шайб. Найрезультативнішим став другий період – 5 голів.
Чемпіонат України. Регулярний чемпіонат
Одещина – Сокіл 0:9 (0:2, 0:5, 0:2)
Шайби:
0:1 – Скороход (Толстушко, Д.Жеребко), 1:19
0:2 – Чердак (Олійник, Мазур - більш.), 4:30
0:3 – Мазур (Д.Жеребко), 22:00
0:4 – Олійник (Тимченко, Мазур - більш.), 23:22
0:5 – Бурдаков (Ромащенко, М.Жеребко), 24:07
0:6 – Янішевський (Полоницький, Д.Жеребко), 27:33
0:7 – Римар (Бортніков, Тіщенко), 35:38
0:8 – Чердак (Олійник, Янішевський), 51:57
0:9 – Мазур (Тимченко, Толстушко - більш.), 59:00
Нагадаємо, що напередодні Шторм обіграв Крижинку.
