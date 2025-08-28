Сокіл розгромив польський Санок
Чотири шайби Дениса Жеребка забезпечили киянам перемогу
близько 2 годин тому
У Польщі київський Сокіл здобув впевнену перемогу над польським Саноком із рахунком 6:2 у другому товариському матчі міжнародного турне.
Героєм зустрічі став Денис Жеребко, який закинув чотири шайби, зокрема оформив хет-трик у третьому періоді. Сокіл повів уже на 3-й хвилині завдяки голу Данила Тищенка. У другому періоді Володимир Чердак і Жеребко, скориставшись більшістю, довели рахунок до 3:0. Наприкінці періоду Жеребко оформив дубль. У третьому періоді Санок відповів двома шайбами, але Жеребко встановив остаточний рахунок.
У воротах Сокола дебютував Данило Макаренко, а склад поповнив Дмитро Савчук, який відновився після хвороби. Наступний матч проти Саноки відбудеться 29 серпня.
Санок — Сокіл — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
Шайби:
0:1 – Тищенко (Чердак, Мазур), 2:21
0:2 – Чердак (Ромащенко, Мазур, більш.), 27:17
0:3 – Жеребко (Захаров, більш.), 36:01
0:4 – Жеребко, 39:12
0:5 – Жеребко (Бурдаков), 40:30
1:5 – Буковський (Філіпек), 41:15
2:5 – Казловський (Ніколаєвич), 42:00
2:6 – Жеребко, 43:20
Нагадаємо, раніше Сокіл в Словаччині програв клубу Гуменне.
