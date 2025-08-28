Олег Гончар

У Польщі київський Сокіл здобув впевнену перемогу над польським Саноком із рахунком 6:2 у другому товариському матчі міжнародного турне.

Героєм зустрічі став Денис Жеребко, який закинув чотири шайби, зокрема оформив хет-трик у третьому періоді. Сокіл повів уже на 3-й хвилині завдяки голу Данила Тищенка. У другому періоді Володимир Чердак і Жеребко, скориставшись більшістю, довели рахунок до 3:0. Наприкінці періоду Жеребко оформив дубль. У третьому періоді Санок відповів двома шайбами, але Жеребко встановив остаточний рахунок.

У воротах Сокола дебютував Данило Макаренко, а склад поповнив Дмитро Савчук, який відновився після хвороби. Наступний матч проти Саноки відбудеться 29 серпня.

Санок — Сокіл — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)

Шайби:

0:1 – Тищенко (Чердак, Мазур), 2:21

0:2 – Чердак (Ромащенко, Мазур, більш.), 27:17

0:3 – Жеребко (Захаров, більш.), 36:01

0:4 – Жеребко, 39:12

0:5 – Жеребко (Бурдаков), 40:30

1:5 – Буковський (Філіпек), 41:15

2:5 – Казловський (Ніколаєвич), 42:00

2:6 – Жеребко, 43:20

Нагадаємо, раніше Сокіл в Словаччині програв клубу Гуменне.