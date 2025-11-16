Олег Гончар

У другому за значенням бою UFC 322 у Нью-Йорку чемпіонка найлегшої ваги (до 56,7 кг) Валентина Шевченко (26-4-1) перемогла ексчемпіонку мінімальної Вейлі Чжан (26-4) одностайним рішенням суддів, успішно захистивши титул.

Шевченко діяла другим номером у стійці, жорстко зустрічаючи суперницю коліном у корпус і локтем з розвороту. Двічі переводила Чжан вниз і контролювала на землі.

Другий раунд майже повністю пройшов на покритті після тейкдауну та маунту. У третьому раунді Чжан не змогла зачепитися в стійці — Шевченко використовувала габарити та IQ. Ще один тейкдаун.

У четвертому Валентина фокусувалася на корпусі, працюючи першим номером, додала тейкдаун і контроль.

У п'ятому "останній штурм" Вейлі провалився: Шевченко уникала небезпеки, перевела вниз і контролювала до гонгу.

Після бою судді віддали перемогу Шевченко: 50:45, 50:45, 50:45.

