США обіграли Словаччину та стали другими фіналістами Олімпіади
Американці закинули суперникам 6 шайб
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Визначився другий фіналіст Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.
До Канади у вирішальному матчі за золото приєдналися ще одні представники Північної Америки США. Американці не мали проблем зі Словаччиною, закинувши супернику 6 шайб.
Олімпіада-2026. Хокей. Чоловіки. Півфінал
США – Словаччина 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
Шайби:
04:19 Ларкін (Веренськи, Томпсон) - 1:0
19:19 Томпсон (Айкель, К.Х'юз) - 2:0
32:14 Д.Х'юз (Веренськи) - 3:0
32:33 Айкель (Б.Ткачак, М.Ткачак) - 4:0
38:24 Д.Х'юз (Веренски, Болді) - 5:0
44:55 Слафковськи (Ружичка, Фехерварі) - 5:1
50:52 Б.Ткачак (Трочек, Хеніфін) - 6:1
53:17 Регенда (Келемен, Фехерварі) - 6:2