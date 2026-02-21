Збірна Канади стала першою фіналісткою Олімпійських ігор-2026
Фінляндія не змогла зберегти перевагу у 2 шайби
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Завершився перший півфінальний матч Олімпійських ігор-2026 турніру з хокею серед чоловічих команд.
Канада відігралася з 0:2 у протистоянні з Фінляндією та з двома асистами Конора Макдевіда пробилася до матчу за золото.
Олімпіада-2026. Хокей. Чоловіки. Півфінал
Канада – Фінляндія 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Шайби:
16:55 Рантанен (Ахо) - 0:1
23:26 Хаула (Армія - менш) - 0:2
34:20 Райнхарт (Макар, Макдевід - більш) - 1:2
50:45 Теодор (Макар, Санхайм) - 2:2
59:24 Маккіннон (Макдевід, Селебріні - більш) - 3:2