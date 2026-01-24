Тампа в серії булітів обіграла Чикаго, Філадельфія закинула 7 шайб у ворота Колорадо
Нью-Джерсі здолав Ванкувер
32 хвилини тому
Чикаго – Тампа-Бей / Фото - Yahoo
В НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату сезону-2025/26.
Чикаго поступився Тампе (1:2 Б), Вегас обіграв Торонто (6:3), Вашингтон у гостях впорався з Калгарі (3:1) та інші результати матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Чикаго – Тампа-Бей 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, за булітами – 2:3)
Торонто – Вегас 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Даллас – Сент-Луїс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Калгарі – Вашингтон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Колорадо – Філадельфія 3:7 (0:2, 3:1, 0:4)
Сан-Хосе – Рейнджерс 3:1 ОТ (3:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Сіетл – Анахайм 2:4 ОТ (0:2, 1:1, 1:1, 0:0)
Ванкувер – Нью-Джерсі 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)