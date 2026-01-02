Торонто і Вінніпег влаштували справжній триллер, Юта розбила Айлендерс
Оттава вирвала перемогу в матчі з Вашингтоном
близько 2 годин тому
Торонто – Вінніпег / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі.
Вашингтон поступився Оттаві (3:4), Юта була сильнішою за Айлендерс (7:2), Тампа обіграла Лос-Анджелес (5:3) та інші результати ігрового дня.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Оттава – Вашингтон 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
Айлендерс – Юта 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
Лос-Анджелес – Тампа-Бей 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Піттсбург – Детройт 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Торонто – Вінніпег 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
Чикаго – Даллас 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Сіетл – Нешвілл 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)