Торонто всуху розгромив Нью-Джерсі, Піттсбург закинув 5 шайб Кароліні
Монреаль вирвав перемогу у Флориди
близько 2 годин тому
Пітсбург – Кароліна / Фото - Yahoo
В НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Торонто обіграв Нью-Джерсі (4:0), Флорида поступилася Монреалю (2:3 ОТ), Піттсбург був сильнішим за Кароліну (5:1) та інші результати.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто – Нью-Джерсі 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Флорида – Монреаль 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Пітсбург – Кароліна 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Чикаго – Айлендерс 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, за булітами – 0:1)
Ванкувер – Філадельфія 3:6 (1:1, 0:2, 2:3, 0:0)