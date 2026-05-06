Головний тренер збірної Франції Йорік Трей прокоментував поразку своєї команди від України на чемпіонаті світу-2026 з хокею у Дивізіоні 1А.

Українська збірна перемогла Францію з рахунком 3:2. Цей результат став для України найбільшою перемогою над французами за понад 20 років. Після матчу Трей в коментарі «Суспільне Спорт» визнав, що українці повністю заслужили цей успіх.

Я вважаю, що ми провели лише один хороший період. Наш початок матчу був просто жахливим. Україна на 100% заслужила цю перемогу. Вони були готові грати та боротися з перших секунд, а ми — ні.

У них багато хороших хокеїстів, і вони добре грають як команда. Вони мають великих, міцних гравців, які борються. Вони перевершили нас у першому періоді та здобули перевагу. Потім дуже важко грати, коли ви поступаєтеся в рахунку. Думаю, вони були найрозумнішою командою на майданчику.