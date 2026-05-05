Денис Сєдашов

Національна збірна України з хокею здобула драматичну перемогу над командою Франції у третьому турі чемпіонату світу-2026 у Дивізіоні 1А.

Українці забезпечили собі перевагу ще у першому періоді завдяки шайбам Артема Гребеника та Ігоря Мережка. Попри те, що у другій двадцятихвилинці французи змогли відігратися, гол Даніїла Трахта наприкінці періоду став переможним. Третій відрізок гри пройшов без закинутих шайб.

Ця перемога стала для України першою над Францією в офіційних матчах з 2007 року.

Чемпіонат світу. Дивізіон 1А. 3-й тур

Франція — Україна — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Гребеник (Купріянов, Морозов), 05:43. 0:2 – Мережко (Трахт, Ворона – більш.), 10:08. 1:2 – Брюш (Буґро, Тірі), 22:20. 2:2 – Будон (Боск, Кантагалло), 32:59. 2:3 – Трахт (Ворона), 38:15

Наступний матч синьо-жовті проведуть 7 травня о 17:00. Суперником українців стане Казахстан.

Україна здобула дебютну перемогу на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А.