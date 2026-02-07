Україна обіграла Польщу у Європейському кубка націй
«Синьо-жовті» поступилася 1:2 після першого періоду
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України з хокею перемогла у Європейському кубку націй Польщу 4:2.
Після першого періоду «синьо-жовті» поступалися 1:2 – єдину шайбу українців закинув Артем Бузоверя. У наступних 20-хвилинказ завдяки голу Ігоря Мережко спочатку наздогнали суперника, а потім і вийшли вперед – взяття воріт від Артема Гребеника та Іларіона Купріянова.
Європейський кубок націй
Україна – Польща 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Шайби:
0:1 – Бузоверя (Купріянов, Гребеник), 01:40
1:1 – Слюсарчик (Левандовскі, Ярош), 02:26
1:2 – Жигмунт, 15:28
2:2 – Мережко (Пересунько, Трахт Б), 31:06
3:2 – Гребеник (Ворона, Фадєєв), 32:20
4:2 – Купріянов (Фадєєв, Косарев Б), 46:41
Нагадаємо, що напередодні українці в овертаймі поступилися Великій Британії.