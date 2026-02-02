Коли грає збірна України з хокею: розклад матчів у Європейському Кубку Націй
Перша гра відбудеться 5 лютого проти Великої Британії
38 хвилин тому
Фото: ФХУ
Національна збірна України з хокею проведе серію матчів під час лютневої міжнародної паузи. Синьо-жовті в Единбурзі (Шотландія) зіграють три поєдинки в межах Європейського Кубка Націй.
Розклад матчів збірної України:
- 5 лютого, 20:30 — Велика Британія — Україна
- 6 лютого, 16:00 — Україна — Польща
- 7 лютого, 16:00 — Словенія — Україна
*— час київський
Україна визначилася зі складом на збір перед третім Європейським Кубком Націй.
