Збірна України поступилася в овертаймі Великій Британії на старті Європейського кубка націй
«Синьо-жовті» вели з перевагою у 2 шайби
близько 2 годин тому
Фото: IIHF
Збірна України з хокею зазнала поразки на старті Європейського кубка націй.
Українці у першій зустрічі програли Великій Британії в овертаймі. Завдяки шайбами Фелікса Морозова та Віктора Захарова «синьо-жовті» вели у рахунку 2:0, але не зуміли втримати перевагу та зрештою поступилися в овертаймі.
Європейський кубок націй
Велика Британія – Україна 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Шайби:
0:1 – Морозов (Ворона, Мережко Б), 14:37
0:2 – Захаров (Олійник, Косарев), 22:16
1:2 – Неілсон (Керк, Гейворд Б), 30:18
2:2 – Ларкін (Стіл, Каппс), 35:23
3:2 – Керк, 60:22
Наступним суперником збірної України стане Польща. Гра пройде 6 лютого.
