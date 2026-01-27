Денис Сєдашов

Тренерський штаб національної збірної України з хокею визначився зі складом гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі напередодні третього Європейського Кубку Націй.

Команда збереться 2 лютого у шотландському Единбурзі, де проведе короткий етап підготовки, після чого вже у четвер, 5 лютого, розпочне виступи на турнірі.

До заявки потрапили 25 хокеїстів: три голкіпери, вісім оборонців та 14 нападників.

Склад національної збірної України

Воротарі:

Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща)

Сергій Писаренко (Varese, Італія)

Олег Петров (Сокіл, Україна)

Резерв: Назар Бойко (Київ Кепіталз, Латвія)

Оборонці:

Ігор Мережко (Plzen, Чехія)

Артем Гребеник (Caen, Франція)

Володимир Волков (TEBS, Словаччина)

Денис Матусевич (Кременчук, Україна)

Пилип Пангелов-Юлдашев (Spartak Dubnica, Словаччина)

Руслан Здоровець (Davos U21, Швейцарія)

Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)

Гліб Петров (Plzen U20, Чехія)

Резерв: Євгеній Ратушний (Шторм, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія)

Нападники:

Олександр Пересунько (Unia, Польща)

Віктор Захаров (Сокіл, Україна)

Денис Бородай (Сокіл, Україна)

Віталій Лялька (Кременчук, Україна)

Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія)

Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія)

Олексій Ворона (Torun, Польща)

Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія)

Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція)

Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди)

Андрій Денискін (Torun, Польща)

Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія)

Даниїл Шульга (Genève Future Hockey U21, Швейцарія)

Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія)

Резерв: Владислав Брага (Кременчук, Україна), Олексій Янішевський (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна)

У межах Європейського Кубку Націй збірна України зіграє проти команд Великої Британії, Польщі та Словенії.

Зазначимо, що поляки є майбутнім суперником українців на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, тоді як збірні Великої Британії та Словенії нині виступають в елітному дивізіоні.

