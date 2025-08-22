НХЛ планує провести Кубок світу-2028: вісім збірних та фінал у Північній Америці
Останній різ турнір проходив у 2016 році
39 хвилин тому
Національна хокейна ліга (НХЛ) розраховує, що у Кубку світу з хокею 2028 року візьмуть участь вісім національних команд. Про це повідомив журналіст Девід Паніотта, посилаючись на слова віце-комісара НХЛ Білла Дейлі.
За попередніми даними, матчі відбудуться у двох містах — одному в Європі та одному у Північній Америці. Півфінали та фінал турніру планується провести саме у Північній Америці.
Останній Кубок світу проходив у 2016 році в канадському Торонто. Тоді у змаганнях брали участь збірні Канади, США, росії, Фінляндії, Швеції та Чехії. Чемпіоном стала команда Канади.
НХЛ може організувати Кубок світу-2028 без залучення Міжнародної федерації хокею (IIHF).
