Денис Сєдашов

Кременчук здобув перемогу у першому матчі плей-оф проти Одещини. Матч запам'ятався вражаючим камбеком гостей, які зуміли нівелювати перевагу у три шайби за один період.

Господарі льоду активно розпочали зустріч — завдяки дублю Крівошапкіна та голу Попережая Кременчук пішов на першу перерву за рахунку 3:0. Проте у другому ігровому відрізку Одещина перехопила ініціативу і Сидоренко та Абдуллаєв сенсаційно зрівняли рахунок — 3:3.

Долю протистояння вирішив влучний кидок Браги у середині третього періоду, який повернув лідерство містянам та зафіксував остаточний результат.

Чемпіонат України. Плей-оф

Кременчук — Одещина 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Шайби: 1:0 - Крівошапкін (Матусевич, Безуглий), 03:16, 2:0 - Крівошапкін (Геворкян, Абаджян), 12:18, 3:0 - Попережай (Крівошапкін, Матусевич, більш.), 17:31, 3:1 - Сидоренко (Абдуллаєв, Бабинець, більш.), 23:09, 3:2 - Абдуллаєв (Бабинець, Кобильник, більш.), 33:09, 3:3 - Сидоренко (Ханін, Бабинець), 34:39, 4:3 - Брага (Андрющенко, Абаджян), 50:17

Сокіл розпочав плей-оф із розгромної перемоги над Штормом.