Сокіл розпочав плей-оф із розгромної перемоги над Штормом
Хет-трик у матчі оформив Віктор Захаров
близько 2 годин тому
Київський Сокіл розпочав виступи у плей-оф із надпереконливої перемоги. У першому поєдинку серії кияни розгромили одеський Шторм.
Головним героєм зустрічі став капітан киян Віктор Захаров, який оформив хет-трик. Не менш вагомий внесок у перемогу зробив захисник Євгеній Ратушний — на його рахунку дубль та три результативні передачі.
Чемпіонат України з хокею. Плей-оф
Сокіл — Шторм 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)
Шайби: 1:0 - Захаров (Бородай, Ратушний), 07:55, 2:0 - Ратушний (Янішевський, Крикля), 32:35, 3:0 - Мазур (Чердак, Полоницький), 33:48, 4:0 - Тіщенко (Горлушко, Савчук), 34:56, 5:0 - Горлушко (Д. Жеребко), 36:40, 6:0 - Захаров (Ратушний, Бородай), 38:00, 7:0 - Захаров (Бородай, Ратушний), 42:39, 8:0 - Ратушний (Захаров, Крикля, більш.), 50:07
Серія: 1:0
Наступна гра між командами відбудеться 11 березня.
Одещина завершила регулярний сезон перемогою над Крижинкою-Кепіталз.
