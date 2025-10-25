Вашингтон розгромив Коламбус, Торонто програв Баффало
Нью-Джерсі впорався з Сан-Хосе
Баффало – Торонто / Фото - Yahoo
Вашингтон обіграв Коламбус (5:1) у матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
Нью-Джерсі переміг Сан-Хосе (3:1), Баффало завдав поразки Торонто (5:3), Вінніпег був сильнішим за Калгарі (5:3).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Джерсі – Сан-Хосе 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Баффало – Торонто 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Коламбус – Вашингтон 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Вінніпег – Калгарі 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
