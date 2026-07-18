Олег Шафаренко, який разом з Дмитром Христичем тренував чоловічу збірну України з хокею та разом з командою домігся історичного повернення до елітного дивізіону чемпіонату світу, прокоментував завершення співпраці з національною командою. Попри успішний результат і вихід на найвищий рівень світового хокею, Федерація хокею України не продовжила роботу з фахівцем та його тренерським штабом. Слова Шафаренка передає «Суспільне Спорт».

Я відпрацював три сезони без контракту. Нам виплачували преміальні та невеликі гроші під час проведення зборів чи самого чемпіонату світу. За ці три роки в збірній ми, можливо, вирішили, що нарешті довели право на повноцінний контракт. Але, на жаль, наші погляди не до кінця зійшлися.

Були певні домовленості перед чемпіонатом світу, але злим жартом стало те, що ми вийшли до еліти. Коли ми туди пройшли і повернулися назад [до еліти], у федерації з'явилося багато радників — таких теоретиків, які одразу почали пропонувати речі, які може й мають право на життя в провідних хокейних країнах світу, але в принципі не відповідають реаліям українською хокею.

Після цього ми зустрічалися з президентом [Федерації хокею України], обговорювали нюанси і практично домовилися. Проте, на жаль, остання зустріч минула не за планом. Ми не змогли дійти до згоди, тому що, як я вважаю, наш тренерський штаб гідний трохи більшого.

Я вдячний за цей період у збірній, за цей час вдалося провести багато важливої роботи, здобути для українського хокею історичні перемоги. І дуже важливо, що за участі Сергія Мазура у збірній зараз усі обіцяні кошти виплачуються, із цим питанням немає проблем.

Завершення співпраці з київським Соколом? Така вимога справді була. Але потім Сергій Володимирович [Мазур] пішов назустріч і погодився, що це не основна проблема. У ході перемовин ми від цього відійшли: мені дозволили поєднувати роботу у «Соколі» й збірній. Тому основна причина не в цьому.

Я нікому з гравців сам не дзвонив. Навпаки: самі гравці збірної дзвонили мені і запитували: «Як так?». Я їм відповів: «Хлопці, ви маєте грати за національну збірну, незважаючи на те, хто буде вашим тренером».