НХЛ оголосила дати старту сезону-2026/27 та ключові події календаря
Сезон стартує 29 вересня
близько 2 годин томуПідписатися в
Новий сезон Національної хокейної ліги (НХЛ) стартує 29 вересня 2026 року. У перший ігровий день відбудеться відкриття на арені Lenovo Center у Ролі, де чинний володар Кубка Стенлі Кароліна прийме Флориду.
Також 29 вересня зіграють: Рейнджерс — Бостон, Ванкувер — Едмонтон, Монреаль — Торонто та Чікаго — Вегас. Повний календар сезону ліга оприлюднить 16 липня.
Ключові дати та нововведення сезону-2026/27:
Збільшення кількості матчів: відтепер кожна команда зіграє по 84 поєдинки в регулярному чемпіонаті.
Глобальна серія НХЛ у Європі: 12 та 14 листопада Кароліна та Сіетл зустрінуться в Гельсінкі (Фінляндія), а 18 та 20 грудня Оттава та Чікаго зіграють у Дюссельдорфі (Німеччина).
Зимова класика: просто неба зіграють Юта та Колорадо.
Вікенд всіх зірок: зірковий вікенд пройде 5–6 лютого 2027 року на UBS Arena на Лонг-Айленді.
Кароліна вперше за 20 років завоювала Кубок Стенлі, у фіналі перемігши Вегас.
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