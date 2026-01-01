Визначилися усі пари плей-офф молодіжного ЧС-2026 з хокею
США зіграє проти Фінляндії, Латвія зустрінеться з Чехією
26 хвилин тому
Стали відомі всі учасники та пари 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу 2026 року, що проходить у США.
Завершився груповий етап змагання, за підсумками якого 8 із 10 збірних продовжать боротьбу за титул.
До чвертьфіналу турніру кваліфікувалися такі національні команди: Швеція, США, Швейцарія, Словаччина, Чехія, Фінляндія, Канада та Латвія.
Пари плей-офф виглядають так:
Швеція – Латвія
Чехія – Швейцарія
Канада – Словаччина
США – Фінляндія
Матчі 1/4 фіналу пройдуть 2 та 3 січня. Збірні Данії та Німеччини посіли останні місця у своїх групах та зіграють у втішному матчі за 9-е місце. Гра пройде 2 січня.
